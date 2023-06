Amerikaanse dressuurteams bekend voor Rotterdam en Aken

De Amerikaanse federatie heeft de dressuurteams bekend gemaakt die aan de start verschijnen op het CHIO Rotterdam (21-25 juni) en het CHIO Aken (23 juni-2 juli). George Williams is de chef d'équipe in Rotterdam, Debbie McDonald leidt TeamUSA in Aken.

Op het CHIO Rotterdam bestaat het Amerikaanse team uit uit drie twintigers en een dertiger. Ben Ebeling komt aan de start met Deense merrie Indeed (v. Hofrat), Kerrigan Gluch met de twaalfjarige PRE Mejorano HGF (v. Grandioso), Kevin Kohmann start de Hannoveraan Duenensee (v. Dancier) en tot slot de in Nederland woonachtige Lina Uzunhasan en haar Furst Fabelhaft UZN (v. All at Once). Uzunhasan heeft haar dressuurstal in Sint Oedenrode en traint bij onder andere Rieky Young.

Het Amerikaanse team voor Aken bestaat uit vier amazones met drie Hannoveranen en een KWPN’er. Het zijn Anna Buffini en de Hannoveraanse merrie FRH Davinia la Douce (v. Don Frederico), Susie Dutta met Don Design DC, de dertienjarige Hannoveraan van Der Disigner, Alice Tarjan met de Hannoveraanse merrie Serenade MF (v. Sir Donnerhall I) en Sarah Tubman met de door Nico van Maaswaal gefokte First Apple, de dertienjarige zoon van Vivaldi.

Bron USEF