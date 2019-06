Amerikaanse selectie voor WK jonge dressuurpaarden

De Amerikaanse hippische bond heeft de selectie bekend gemaakt voor het wereldkampioenschap voor jonge dressuurpaarden in Ermelo (1-4 augustus). Alleen Emily Miles kwalificeerde zich voor het WK met haar twee vijfjarige Duits gefokte paarden. Ze reist naar Nederland met Sole Mio (Stanford x Donnerschwee) en Daily Show (Danciano x Stockholm).

De Amerikaanse bond stel als criteria voor uitzending naar het WK dat de vijf- en zesjarigen een minimum score van 8.2 haalden in twee FEI Preliminary proeven en twee FEI finale proeven. De zevenjarigen moesten in tenminste twee Preliminary en twee finale proeven moesten een tenminste 75% halen voor het technische gedeelte en minimaal 82% voor de kwaliteit.

Emily Miles was de enige die met haar twee paarden aan de selectiecriteria van de Amerikaanse bond voldeed. Met de vijfjarige Hannoveraan Daily Show haalde Miles een gemiddelde van 85.033%. Een gemiddelde van 82.733% scoorde ze met de even oude Rheinlander Sole Mio.

Daily Show is een zoon van Danciano en in Hannover goedgekeurd. Zijn moeder is een volle zus van Stradivari (v. Stockholm) die vorig jaar onder de Oostenrijkse Jacqueline Toniutti in Ermelo meeliep bij de zevenjarigen. Ook de Stanford-zoon Sole Mio is in Hannover goedgekeurd. Vorig jaar won hij de ‘North American Stallion Sport Test’ de sporttest voor Noord-Amerikaanse hengsten. Zijn gemiddelde cijfer was een 8,6. Hij scoorde een 9 voor draf, een 8 voor galop en stap en een 9 voor rittigkeit en de algemene indruk. Daily Show was daarin tweede met een gemiddelde van 8.50.

