Amerikanen maken dressuurteam voor CDIO Geesteren bekend

De Amerikaanse bond heeft de namen bekend gemaakt van de dressuurruiters die in de Nations Cup wedstrijd in Geesteren (22-23 juni) aan de start komen. Naast routinier Shelly Francis, Charlotte Jorst en Nick Wagman maakt Ashley Holzer deel uit van het team. De voormalige Canadese Olympiër is voor het eerst in het Amerikaanse team voor de Nations Cup serie in Europa.

Ashley Holzer, die drie keer voor Canada aan de Olympische Spelen meedeed, ging twee jaar geleden onder Amerikaanse vlag verder. De 55-jarige amazone woonde al geruime tijd met haar Amerikaanse echtgenoot in Wellington. Vorig jaar won Holzer met Havanna (Hochadel x Rodgau) in haar eerste optreden met het Nations Cup team in Wellington. Dit jaar zegevierde ze met het team in de landenwedstrijd in Wellington die als kwalificatie voor de Pan-Am Games gold. Daar reed ze haar talentvolle Lichte Tour-paard Valentine (Sir Donnerhall x Ragazzo).

Holzer zal in Geesteren haar twaalfjarige Hannoveraanse merrie Havanna rijden. Daarnaast zitten in het team Charlotte Jorst met de zestienjarige hengst Kastel’s Nintendo (Negro x Monaco), Nick Wagman met de elfjarige KWPN’er Don John (Johnson x Goodtimes) en routinier Shelly Francis met de vijftienjarige Danilo (De Niro x Andiamo).

Bron Dressage News