Amerikanen zien af van deelname WK jonge dressuurpaarden

Op het wereldkampioenschap voor jonge dressuurpaarden in Verden komt geen Amerikaanse combinatie aan de start. Jennifer Schrader-Williams was de enige die met haar KWPN'er Joppe K (Rousseau x Santana) naar Duitsland zou afreizen. Schrader koos er voor om in Amerika te blijven.

Jennifer Schrader had zich voor het WK gekwalificeerd met de Rousseau nakomeling Joppe K. Op de Amerikaanse kampioenschappen in augustus had het paar zilver veroverd bij de zesjarigen. Joppe K liep bijna 80% bij elkaar, maar moest toezien dat de kampioen van de zesjarigen, Spirit of Joy (v. Sir Calypso) gereden door Marcus Orlob, 7% meer scoorde.

Bron Dressage News