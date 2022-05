Andrina Suter weer op kop in inloopproef Nürnberger Burg-Pokal

In Mannheim was Andrina Suter al succesvol in de Nürnberger Burg-Pokal kwalificatie. Ze won daar met haar talent Briatore NRW (Belissimo M x Dresemann) en werd tweede op Del Curto (Dimaggio x Wolkenstein II). Vanmorgen in München zegevierde de Zwitserse met Del Curto in de inloopproef van de Burg-Pokal kwalificatie.