Anemone nieuwe sponsor dressuurcompetities Junioren en Young Riders

Vandaag ondertekenden Stefan van Kooten van Anemone Horse Trucks uit Scherpenzeel en KNHS-directeur Topsport Maarten van der Heijden het contract dat Anemone Horse Trucks vanaf 1 januari 2020 voor drie jaar aan de KNHS verbindt. De contract-ondertekening verzekert komende seizoenen de doorgang van de KNHS- Anemone Horse Trucks Greenpoint Cup voor Junioren en Young Riders in de dressuursport. Hiermee neemt Anemone Horse Trucks het stokje over van De Kostendrukkers.

“De Kostendrukkers zijn de afgelopen vier jaar een zeer gewaardeerde sponsor geweest en wij bedanken hen voor het ondersteunen van de Jeugdcompetitie dressuur” laat de KNHS weten. Sinds 2 jaar is Greenpoint medesponsor van deze competitie en met Anemone Horse Trucks als nieuwe sponsor wordt de jeugdcompetitie voortgezet. “Het is belangrijk dat dressuurcombinaties een kans krijgen om zich te ontwikkelen en ervaring op doen op een hoger niveau. De KNHS-Anemone Horse Trucks Greenpoint Cup biedt deze mogelijkheid en wij zijn trots om daar als sponsor ons steentje aan bij te dragen,” aldus Stefan van Kooten.

De KNHS-Anemone Horse Trucks Greenpoint Cup heeft als belangrijkste doel om de ontwikkeling van de Nederlandse Junioren (14 t/m 18 jaar) en Young Riders (16 t/m 21 jaar) dressuur te stimuleren en is een belangrijke competitie voor de kadervorming. “Deze competitie waarborgt een hoog niveau van wedstrijden die van groot belang zijn voor kadervorming en gezonde concurrentie. Fijn dat deze competitie gecontinueerd kan worden dankzij deze beide sponsors,” zegt Maarten van der Heijden.

Op wedstrijden in het kader van de KNHS-Anemone Horse Trucks Greenpoint Cup rijden de deelnemers de FEI landenproef Junioren en de FEI Prix St. Georges/ landenproef Young Riders. Om in aanmerking te komen voor een startplaats in de finale, moeten combinaties minimaal aan drie competitiewedstrijden hebben deelgenomen. De beste 12 combinaties uit het klassement plaatsen zich voor de finale waarin alle deelnemers weer met een schone lei beginnen.

Bron: KNHS

