Anique Frans pakt Nederlandse titel Junioren

De zestienjarige Anique Frans was vanmorgen de beste in de kür op muziek in de nationale titelstrijd bij de Junioren. Ze kwam met haar Everdale-nazaat Jack Sparrow tot 74.238% en ging daarmee Lara van Nek voorbij die het eerste onderdeel had gewonnen. Voor Van Nek zat het in de kür niet helemaal mee door de gespannen Jatilinda (v. All at Once) en ze moest genoegen nemen met het zilver. Het brons ging naar Yasmin Westerink en Dibert L (v. Vivaldi).

Anique Frans liet een fijne, foutloze kür zien met Jack Sparrow. De juryleden bij H en B gaven haar ook boven de 75% en zagen de combinatie als eerste. Alleen juryvoorzitter Sven-Günter Rothenberger op C gaf Frans iets minder (72.375%) en zette haar op plek 4. In het eind klassement kwam Frans uit op 144.586 wat haar het goud opleverde.

Anique Frans en Jack Sparrow Nederlands Kampioen Junioren Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Zilver voor Van Nek

Lara van Nek die met de mooie merrie Jatilinda het eerste onderdeel had gewonnen, kreeg wat spanningsfoutjes in de kür. Ze vertelde gisteren nog dat ze pas één keer eerder kür met haar gereden en die onervarenheid van het paard was wel te zien. Met 72.517% werd de combinatie vierde en moest hierdoor Anique Frans voor zich dulden op het podium. Van Nek won het zilver met een totaal van 143.679.

Lara van Nek en Jatilinda winnen zilver NK Junioren Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Westerink wint het brons

Het brons ging naar Yasmin Westerink met Dibert L. De combinatie met 72.308% vijfde in de kür en haar totaal kwam uit op 142.560. In de kür werden Anniek van Dulst met Kadanz (v. Charmeur) tweede met 73.283%. De derde plaats was voor Kebie Raaijmakers op Kevita (v. Negro) die 72.992% scoorde.

Klik hier voor de uitslag van de kür.

Klik hier voor de eindstand.

Bron Horses.nl