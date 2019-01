Anky over KNHS Talentenplan: ‘Buitenland is gewoon stik jaloers’

Het KNHS Talentenplan is een programma van de KNHS om jonge talenten een kans te geven zich ontwikkelen in hen discipline. Ruiters en amazones worden gescout en begeleid door KNHS-bondscoaches en top-trainers. In het plan worden jonge beloften uit de disciplines dressuur, springen, eventing en para-dressuur opgenomen. Anky van Grunsven is één van de ambassadrices van het Talentenplan dat inmiddels al 20 jaar bestaat.

Van begin af aan is Anky van Grunsven als ambassadrice verbonden aan het KNHS Talentenplan. De drievoudig Olympisch kampioene dressuur treedt niet alleen op als boegbeeld tijdens bijeenkomsten en (pers)conferenties, maar is steeds meer betrokken geraakt bij de sportieve invulling van het Talentenplan. Anky: ‘het Talentenplan is de laatste jaren enorm gegroeid en ik heb het gevoel dat het succes van onze jeugd vooral te danken is aan de goede samenwerking tussen de topruiters en toptrainers’.

Het buitenland is jaloers

Je kunt je afvragen in hoeverre het grote succes van de Nederlandse jeugd aan het Talentenplan te danken is. Anky: ‘Het is natuurlijk een gegeven dat je als sporter het meeste zélf moet doen. Wij kunnen alleen maar een duwtje in de goede richting geven. Maar het is toch wel opgevallen dat er bijna geen land in de wereld is dat zo veel goede jonge ruiters produceert. Het buitenland is gewoon stik jaloers. We moeten steeds vaker een presentatie van ons Talentenplan geven aan buitenlandse hippische federaties. Dat vind ik erg vermakelijk. Wat die buitenlanders vooral opvalt is de veelzijdigheid van het plan. Wij besteden niet alleen aandacht aan de rijtechniek, maar ook aan het stalmanagement en aan de mentale training van de jonge ruiters’.

Samenwerking

Anky van Grunsven geeft het al aan, topruiters en toptrainers spelen een belangrijk rol in het KNHS Talentenplan. Hoe gaat dat in zijn werk? Anky: ‘We zijn met zijn allen bezig in het zogenaamde KNHS Trainersplatform. Daar zitten de bondscoaches in en een aantal topruiters en regionale trainers. We wisselen informatie uit en bespreken ontwikkelingen op trainersgebied. Daar halen we ook trainers uit andere sporten bij, zoals voetbal, volleybal of hockey. Dan blijf je ook op de hoogte van ontwikkelingen in andere topsporten, dat is belangrijk. Het KNHS Trainersplatform wordt gebruikt bij de selectie van talent. Op de Talentendag komen meer dan honderd geselecteerde ruiters naar het KNHS-centrum in Ermelo. Daar worden ruim 100 ruiters aangewezen voor 9 trainingen bij toptrainers’.

Bron: KNHS/Horses.nl