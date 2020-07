Anky van Grunsven in Op1: ‘Eerste keer zonder mijn vader op een Olympiade’

Anky van Grunsven was gisteravond te gast bij Op1 na aanleiding van de documentaire 'Anky: in de naam van de vader' - zondag in Andere Tijden Sport (NOS/NTR) om 22.25 uur op NPO 1. In de documentaire vertelt de Nederlandse dressuurkoningin over de weg naar haar gouden medaille tijdens de Olympische Spelen van 2004 in Athene.

In het praatprogramma Op1 vertelt Anky van Grunsven over de mannen in haar leven, haar vader en haar man Sjef Janssen. En over hoe de gebeurtenissen in haar familie alles bepalend zijn geweest. De moeite die de vader van Anky toen Sjef in haar leven kwam. Anky ging bij hem trainen, maar dat mocht aanvankelijk niet in Erp.

‘Jongens dit wordt te gek’

Sjef Janssen: “Ik woonde 40 km verderop, maar door logistieke problemen mocht ik toch bij hun thuis komen trainen, wel op een akker vlak bij het huis. Maar toen regende het een keer zo ongelooflijk hard dat haar vader is gekomen en zei “jongens dit wordt te gek, kom maar naar binnen”. Dat was de ijsbreker.”

‘Hij heeft van bovenaf geholpen’

De vader van Anky overleed in 2004, het jaar waarin ook de Olympische Spelen in Athene waren. Anky wilde bijna de Spelen skippen, maar ze besloot toch te gaan en dat zorgde voor een bijzondere prestatie. In een oud fragment reageert Anky op haar gouden medaille: ”Ik ben de eerste keer zonder mijn vader op een Olympiade. Hij heeft van bovenaf geholpen, maar het is voor mij wel moeilijk.”

Bron Op1/Gids.tv/Ruiters in Oranje