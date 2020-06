Anky: ‘De overheid oproepen vanaf 1 juli wedstrijden op het scherp van de snede toe te staan’

In veel Europese landen worden weer wedstrijden gereden, maar in Nederland zijn wedstrijden pas toegestaan vanaf 1 september. Volgens Anky van Grunsven is dat te laat. Veel te laat. In haar column in De Telgraaf vraagt de Olympisch kampioen zich af: "Wetenschappers verwachten straks weer een toename van coronazieken. Hoe wil je als overheid je bevolking er dan voor hebben staan? Met een maand training in hun lijf of met drie maanden?"

Volgens Van Grunsven is sport noodzakelijk voor een fitte, veerkrachtige bevolking en zijn wedstrijden juist belangrijk om de motivatie hoog te houden. “In sport is doelen stellen essentieel. Doelen zijn vaak gekoppeld aan winst of verlies. Of dat je ergens de beste in kunt zijn. Door te kunnen winnen, creëer je uitdaging om verder te komen. In de topsport is dit een absolute must en de manier om mentaal focus te houden. Op lagere niveaus zorgt het ook dat mensen lichamelijk sterker worden.”

Afstand houden geen probleem

Van Grunsven benoemt dat er genoeg sporten zijn die contactloos uitgevoerd kunnen worden en daar valt de paardensport ook onder. “Als paardensporters kunnen wij momenteel veel. Anderhalve meter afstand houden, is voor ons geen probleem. We draaien trainingswedstrijden en meetmomenten. Bij het laatste is het enige wat wezenlijk verschilt met begin maart – Nederland had zijn eerste coronazieke – dat er niet voor een ranglijst, medaille of prijzengeld wordt gereden.”

Massaal opstaan

Om de bevolking gezond te houden, is de amazone van mening dat er nú wat moet gebeuren. “Eigenlijk moeten we – naar voorbeeld van de horeca of het bedrijfsleven – massaal met de (top)sport opstaan. We moeten de overheid oproepen vanaf 1 juli wedstrijden op het scherp van de snede toe te staan. Niet pas over twee maanden. Dat is te laat.”

Bron: De Telegraaf