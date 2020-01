Anky in De Telegraaf: ‘Paarden kunnen absoluut niet faken’

Het is een terugkerende trend: voor aanvang van grote hippische evenementen klinkt door buitenstaanders een roep om dierenwelzijn. Vlak voor Jumping Amsterdam (23 tot en met 26 januari) is de gemeente Amsterdam, tevens sponsor van het evenement, gewezen op de eigen dierenwelzijnsnota waarin staat dat er geen evenementen worden georganiseerd wanneer dit ten koste gaat van het welzijn van dieren. Anky van Grunsven stelt in haar column in De Telegraaf de criticasters gerust.

“Topsport is alleen mogelijk wanneer er een unieke band bestaat tussen paard en ruiter. En dat begint bij een paard dat gezond én gelukkig is, zowel fysiek, mentaal als emotioneel”, schrijft Anky in haar column. “Daarbij weet elke ruiter: een paard kan absoluut niet faken. En laat zich zeker niet dwingen om te komen tot prestatie.”

Bron: De Telegraaf

