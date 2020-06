Anky om 16:00 te gast bij Andere Tijden Sport

Donderdagmiddag is Anky van Grunsven om 16:00 uur via Skype te gast bij Andere Tijden Sport. Het programma keert deze zomer op NOS terug met zes bijzondere verhalen, waaronder het verhaal van Anky.

In de presentatie van donderdagmiddag is Anky te gast via videoverbinding. Vervolgens wordt er op zondag 26 juli teruggeblikt op de Olympische Spelen van 2004 in Athene.

De aanloop naar de Spelen was voor de amazone een drama, met absoluut dieptepunt het overlijden van haar vader. Van Grunsven is zo overmand door verdriet, dat ze niet wil deelnemen aan de Spelen. Toch gaat ze, in de naam van haar vader. In Andere Tijden Sport wordt teruggeblikt op haar weg naar haar tweede gouden medaille.

Bron: NOS