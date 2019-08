Anky op Radio 1 over kritiek op paardensport: ‘Oplossing ligt in voorlichting’

Isabell Werth en Anky van Grunsven spraken in NRC gisteren hun vrees over het voortbestaan van de paardensport uit. NPO Radio 1 nam daarom vandaag contact op met Van Grunsven en daar geeft de Nederlandse dressuurkoningin nog wat extra toelichting op de uitspraken. "Vroeger was er ook wel kritiek, maar dat is sinds de komst van sociale media ernstiger geworden. De samenleving is verhard. Mensen geven vaker hun mening, soms anoniem. Het is niet erg als dat met nuance gebeurt, maar die ontbreekt soms."

De radio-dj van dienst haalt aan dat critici vinden dat paarden tegen hun zin getraind worden. Dat vindt Anky geen goed argument: “Dat is voor mensen toch ook altijd zo? Ik moet ook gewoon werken en mijn kinderen moeten ook vroeg naar bed om naar school te gaan. Dat is voor je eigen bestwil. Paarden hebben dat ook. Ik merk zelfs aan sommige paarden dat ze het niet prettig vinden als er niet gewerkt wordt.”

Communicatie en voorlichting

Een oplossing voor deze discussie, die Anky vergelijkt met de Zwarte Pieten-discussie, ligt volgens haar vooral in goede communicatie en voorlichting. “We moeten als sport alert om ons heen kijken wat er in de samenleving gebeurt en daar open over zijn.”

Luister het item hier

Bron: NPO Radio 1