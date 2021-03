Anky over plannen met Bon Bravour: ‘Ik sluit een terugkeer niet helemaal uit’

In een interview met Judy Randall op Horse & Country TV vertelt Anky van Grunsven onder andere over haar carrière, haar Olympische gouden medaille-winnaars Bonfire en Salinero en haar toekomstplannen met Bon Bravour (Painted Black x Chronos). Op de vraag of er een rentree tussen de witte hekjes in zit antwoord ze: "Enerzijds denk ik: nee, maar ik zei ook dat in in 2012 geen Olympische Spelen in Londen zou rijden, en daar was ik toch bij."

“Bon Bravour is echt mijn paard, maar hij is er nog niet klaar voor. Sjef zegt dan train wat harder en maak hem er klaar voor, maar eigenlijk wil ik geen concours meer rijden”, vertelt ze lachend. “Anderzijds heeft hij heel fijne eigenaren, dus ik weet het niet.”

‘Ze mag haar wel komen brengen’

Anky vertelt in het interview ook welk toppaard ze wel eens zou willen rijden. “Ik vind Charlotte’s (Dujardin, red.) paard Freestyle heel leuk. Zeg Charlotte maar dat ze haar wel mag komen brengen”, vertelt ze lachend. “Ik vind veel andere paarden leuk, maar bij Freestyle ziet er gemakkelijk uit en het is een heel blij paard. Het is het eerste paard dat in me opkomt.”

Goede ruiters

Ook over de huidige topruiters is Anky enthousiast. “Charlotte is heel goed, in Nederland is dat Emmelie Scholtens. Daarnaast Isabell Werth natuurlijk, dat is echt een vechter. Maar ook Cathrine Dufour is goed. Er zijn veel goede ruiters op het moment.”

Bron: Horse & Country TV