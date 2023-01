Anky: ‘Salinero was 99 procent mijn paard, Bonfire 110 procent’

In een uitgebreid interview met NRC vertelt Anky van Grunsven over het overlijden van haar Salinero (v. Salieri). Over de band die ze met hem had, over wat het overlijden met haar doet. Maar ook over haar leven na de topsport. "Ik was erbij toen hij insliep en ben daarna nog een uur bij hem blijven zitten. In dat uur heb ik alleen maar gehuild, ik voelde me zó verdrietig."

Salinero had de ziekte van Cushing. “Ik merkte dat hij op meerdere plekken begon door te zakken. Dan komt het moment dat je denkt: waar wacht ik op? In overleg met de dierenarts hebben we besloten hem uit zijn lijden te verlossen”, vertelt Van Grunsven. “We hebben hem die middag voor de laatste keer in de wei gezet met zijn grootste vrienden, twee pony’s. Salinero verloor zijn evenwicht, dat was niet fijn om te zien.”

Bewust van de timing

De Nederlandse topamazone is van mening dat ze met het laten inslapen van Bonfire (v. Welt As), die in 2013 op 30-jarige leeftijd aan de gevolgen van hoefbevangenheid, te lang gewacht heeft. “Door die ervaring met Bonfire was ik mij bij Salinero erg bewust van de timing van zijn dood: niet té snel, maar wel op tijd.”

Momenten thuis

Hoewel de erelijst van Van Grunsven en Salinero eindeloos lang is, denkt ze vooral aan de momenten die ze thuis met hem heeft meegemaakt. “Salinero stond in de box waar Bonfire lang heeft gestaan. Als ik ’s avonds thuiskwam, en de luiken stonden nog open, dan ging ik altijd eerst even contact met hem maken.”

Meest intense band

Na het overlijden van Bonfire zei Van Grunsven dat ze met hem de meest intense band heeft gehad. “Ik vind het niet aardig om te zeggen, maar Bonfire zit een fractie dieper in mijn hart dan Salinero. Met Bonfire ben ik opgegroeid, het was echt mijn paard, waar niemand anders op mocht zitten. Salinero werd het eerste jaar bereden door Sjef. Ook toen ik mijn been brak, het jaar voor ‘Athene’, heeft Sjef hem acht maanden getraind. Salinero was 99 procent mijn paard, Bonfire 110 procent.”

Prioriteit

Inmiddels ligt voor Van Grunsven de focus niet meer op de topsport, maar op haar kinderen. „De kinderen zijn mijn prioriteit nu. Alles eromheen is mooi meegenomen.”

