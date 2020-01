Anky van Grunsven doneert sportshirt voor goed doel

Het sportshirt dat Anky van Grunsven droeg tijdens de Olympische Spelen in Londen in 2012 heeft zij gedoneerd aan de Paulien van Deutekom Foundation. Er is momenteel een online veiling gaande waarin mensen kunnen bieden op het door Anky gesigneerde shirt.

Anky roept mensen massaal op om te bieden en zo geld te verzamelen voor de Paulien van Deutekom Foundation. Deze stichting richt zich op onderzoek naar longkanker. De opbrengst van de veiling gaat naar onderzoek naar longkanker dat uitgevoerd wordt in het Amsterdams Medisch Centrum, locatie VuMc.

Wil je mee bieden? Dat kan via deze link. De veiling sluit op 19 januari om 19.00 uur.

