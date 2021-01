Anky van Grunsven geschokt door beelden: ‘Dit moet je niet willen’

Anky van Grunsven schrok zich naar eigen zeggen wild toen ze de beelden zag van het politiepaard dat zondag in Eindhoven onderuit ging. Over het inzetten van de dieren in dergelijke situaties is de amazone heel duidelijk: "Moet je niet willen."

Van Grunsven kan de intentie van de politie om paarden in te zetten ergens nog wel begrijpen. “Ik denk ook niet dat je als politie zijnde verwacht dat mensen je paarden pijn willen doen”, zegt ze tegen Shownieuws. “En dat is denk ik ook in eerste instantie de reden waarom paarden ingezet werden; om mensen toch met respect aan de kant te houden.”

Geen respect

Maar uit de beelden van de recente rellen in Eindhoven en Amsterdam is gebleken dat die gedachte te mooi is om waar te zijn. “Maar ja, dat respect is er niet. En naar de dieren toe ook niet”, zo stelt Anky. “Dus dan moet je gewoon echt besluiten dat je dat niet wil. Zet er maar een waterkanon op, prima. Maar paarden in zo’n situatie inzetten moet je gewoon echt niet willen.”

Van Grunsven heeft het over onderstaande beelden:

Hoewel het paard op de bovenstaande beelden uitglijdt op de gladde stenen, kreeg het dier ook stenen naar zich toegeworpen. Ook sloeg een ander paard diezelfde dag op hol nadat het dier werd opgeschrikt door een harde knal. Het politiepaard zette het vervolgens op een galopperen, en kneep er tussenuit. Hij werd later – ongedeerd – gevangen, en maakt het goed.

De hele reactie van Anky van Grunsven op het inzetten van politiepaarden tijdens rellen of andere gewelddadige incidenten is te zien in de video via deze link.

Bron: Shownieuws / Linda.nl