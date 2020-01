Anky van Grunsven: ‘We moeten een positief signaal afgeven’

Dressuurkoningin (en nog altijd dé paardensportambassadeur van Nederland) Anky van Grunsven schoof gisteren aan bij de talkshow Op1 om te praten over de paardensport. De afgelopen week kwam de paardensport meermaals negatief in het nieuws in twee grote landelijke dagbladen (Het Parool en De Volkskrant) en Van Grunsven gaf, zoals ze ook al eerder in De Telegraaf deed, een weerwoord. "Ik zit hier om een positief signaal af te geven en onze sport uit te leggen, ik vind dat we dat als paardensporters meer moeten doen."

“Ik vind het jammer dat er deze week twee opiniemakers in de krant kwamen en een groot podium kregen. Ze komen niet met feiten of onderzoeken, ze roepen iets en dat is negatief en daarmee trekt dat de aandacht. Dan denk ik: iets doen wij in de paardensport niet goed want wij laten dit gebeuren en komen niet met een positief signaal. Daarom zit ik hier.”

Bron: Op1