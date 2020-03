Anky van Grunsven in De Telegraaf: ‘Dit virus leidt tot angst’

Anky van Grunsven, olympische dressuurkampioene van 2000, 2004 en 2008, ligt eigenlijk niet echt wakker van het uitstel van de Olympische Spelen vanwege het coronavirus, aldus het AD. Ze woont in het Brabantse dorp Erp, zwaar getroffen door het soms dodelijk virus. "Het is echt heel heftig hier. Al twee weken zie ik niemand meer op straat. Dat is nu even belangrijker. We staan allemaal even on hold, we staan stil. Ook de Olympische Spelen."

Het ‘olympische’ besluit is volgens Anky van Grunsven niet meer dan normaal. “Dit geeft rust voor de sportwereld. Nog langer wachten had tot paniek geleid. Dan waren te veel atleten gaan twijfelen of ze zich wel voldoende zouden kunnen voorbereiden en of het niet alsnog wordt afgelast.”

Knoop doorhakken

“Dit virus leidt tot angst bij veel mensen”, vervolgt Van Grunsven. “We krijgen daarna te maken met grote economische gevolgen en ook weten we niet wanneer alles onder controle is. Dan moet je gewoon de knoop doorhakken en nu niet naar Tokio gaan.”

Enorme consequenties

Wel leeft Van Grunsven, ook als voorzitter van The Dutch Masters – Indoor Brabant, mee met het Japans organisatiecomité. “Het is niet gemakkelijk om een dergelijke beslissing te nemen en het is moeilijk de gevolgen meteen te overzien. Er zijn hotels geboekt, vluchten geregeld, accommodaties vastgelegd, sponsors aangetrokken. De consequenties zijn enorm en al dit soort zaken zijn niet zo maar even een maand op te schuiven.”

Misschien niet meer favoriet

Van Grunsven realiseert zich dat de ene atleet misschien nu op zijn top is en de andere pas volgend jaar. “Voor een aantal sporters zal dit heel slecht uitkomen. In 2021 zijn ze misschien niet meer de favoriet die ze nu zijn. Ik begrijp dat zoiets moeilijk is, maar wat er nu speelt is voor de hele wereld moeilijk. Gewoon blijven oefenen, hopen dat dit snel voorbij gaat en dan uitkijken naar 2021. We stellen het even uit en gaan er volgend jaar naar toe. Dat is het. Maar natuurlijk is dit heel vervelend.”

