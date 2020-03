Anky van Grunsven over doorgaan Indoor Brabant: ‘Gekozen voor de minst slechte oplossing’

Alle grote evenementen in Brabant zijn tot maandag 16 maar afgelast, behalve de allergrootste: Indoor Brabant. Ook al wordt het evenement qua bezoekers flink afgeslankt zorgt dat voor scheve gezichten en veel onbegrip. Volgens de bestuursvoorzitter van Indoor Brabant, Anky van Grunsven, is dit de minst slechte oplossing. Ook directeur Marcel Hunze denkt er zo over: "We maken er het beste van", vertelt hij op BD.nl

“Wat is wijsheid?”, vraagt Anky van Grunsven zich af. “We hebben gekozen voor de minst slechte oplossing denk ik. Hopelijk begrijpt iedereen dat er sprake is van overmacht. Daarom maar deze oplossing. We hebben nu in de Brabanthallen 60.000 vierkante meter voor duizend mensen. Dat kan wel”, zegt Anky tegen het AD.

Directeur Hunze: ‘Alles staat klaar’

Directeur Hunze geeft het op de site van het Brabants Dagblad aan dat de organisatie het belangrijk vindt dat het evenement doorgaat. “Alles staat klaar, de ruiters zijn onderweg en uitstellen zou een heel lastig verhaal worden. Voor de ruiters, tv-zenders en de hele organisatie zou het zonde zijn als we Indoor Brabant hadden moeten cancelen. We hebben ook met internationale belangen te maken.”

Bron: AD / Brabants Dagblad