Anky van Grunsven overweegt Olympische Spelen 2021

Hoewel Anky van Grunsven al jaren niet meer in ring is verschenen, heeft ze nooit officieel afscheid genomen van de wedstrijdsport. In eerdere interviews liet de topamazone weten een eventuele rentree niet uit te sluiten. Nu overweegt Van Grunsven, die vanaf 1988 tot en met 2012 maar liefst zeven opeenvolgende Olympiades reed, de Spelen van 2021 in Tokio.