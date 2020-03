Anky van Grunsven: ‘We nemen geen enkel risico’

In De Telegraaf van vandaag geeft Anky van Grunsven, voorzitter van Indoor Brabant, in een column inzicht in de achtergronden van de beslissingen van de afgelopen dagen omtrent het concours. "Gezondheid gaat boven een paardensportevenement", stelt Van Grunsven. "Uitgerekend The Dutch Masters, in Nederland bekend als Indoor Brabant, weet daar alles van."

Daarmee doelt van Grunsven op de MKZ-crisis, die er negentien jaar geleden voor zorgde dat Indoor Brabant moest worden afgelast. “Het evenement legde ruim een miljoen gulden op de exploitatie toe. Dat was een zware last, maar het bestuur heeft destijds een regeling met de Minister van Landbouw kunnen treffen. Indoor Brabant heeft die aderlating de jaren erna gevoeld op de begroting, maar door goed beleid heeft het evenement zich weten te handhaven en vervolgens opgewerkt naar de absolute top van ’s werelds beste concoursen.”

Corona

“Corona vormt een grote bedreiging voor mensen. En dus volgt de organisatie van The Dutch Masters nauwgezet de adviezen van de Veiligheidsregio. In Brabant werd aan het begin van deze week besloten dat evenementen met meer dan duizend bezoekers niet door mogen gaan. Het leek ons in eerste instantie sympathiek naar de fans en bezoekers van het eerste uur om alleen hen binnen te laten.”

Wedstrijden van groot belang

Die beslissing werd bijgesteld om discussie te voorkomen: geen publiek op deze editie. “Immers, de wedstrijden zijn van groot belang voor de ruiters met een kwalificatie voor de Rolex Grand Slam of Showjumping en de FEI Dressage World Cup.”

Paardensport geen contactsport

“We kunnen alleen deze wedstrijden laten doorgaan omdat paardensport geen contactsport is zoals voetbal en hockey. Ruiters hoeven tijdens hun optreden niet bbij elkaar in de buurt te zijn. Dat zijn ook hun instructies. Zij zullen ieder contact moeten vermijden onderling.”

Livestream

Om de fans zoveel mogelijk tegemoet te komen wordt er een livestream aangeboden door de organisatie. “Het is behelpen. Ik heb er een heel dubbel gevoel bij. Maar gezondheid en veiligheid gaan altijd voor alles.” Anky vertrouwt op de veerkracht van The Dutch Masters, die 19 jaar geleden ook werd getoond. “We konden het toen en volgend jaar staan we er ook weer.”

Bron: De Telegraaf