Anky van Grunsvens 25-jarige Nelson overleden

Nelson (v. Weltmeyer) is op 25 jarige leeftijd overleden. Dat meldt Anky van Grunsven op Facebook. Nelson kwam ooit bij Van Grunsven op stal omdat hij kreupel was en in de wei moest lopen, hij was toen deels al in eigendom van Sjef Janssen. Na een jaar bleek de ruin gezond en kwam hij onder het zadel van Van Grunsven. Ze bereikten uiteindelijk de Lichte Tour.

Nelson ging ook vaak mee naar grote concoursen om prijsuitreikingen te lopen, hij was “behoorlijk bomproof”. Daarnaast werd het paard regelmatig in clinics gebruikt. “Wat een bijzonder paard” schrijft Van Grunsven in haar bericht. “We gaan je missen.”

Bron: Facebook / Anky.com / Horses.nl