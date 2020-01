Anky vanavond in talkshow Op1

Anky van Grunsven schuift vanavond aan bij de talkshow Op1 om te praten over de kritiek van Dier & Recht. De talkshow, die vanavond gepresenteerd wordt door Hugo Logtenberg en Sophie Hilbrand, begint om 22:45 op NPO1.

Dierenrechtenorganisatie Dier & Recht heeft kritiek op dierensporten en vooral op paardensport: het zou dierenmishandeling zijn. De afgelopen week verschenen een artikel in Het Parool, gevolgd door een column van Van Grunsven in De Telegraaf en vandaag nog een ander opinie-artikel in Het Parool. Ook dierethicus Willem Vermaat meldde zich met een interview in De Volkskrant, dat vervolgens weer geparodieerd werd door Bianca Schoenmakers op Facebook.

Critici geruststellen

Drievoudig olympisch kampioene Anky van Grunsven stelt de critici gerust: “Paarden kunnen niet faken” zegt ze in haar Telegraaf-column. Vlak voor de start van Jumping Amsterdam kwam de discussie op gang. Bij Op1 schuift Anky aan en legt uit waarom paardensport geen dierenmishandeling is en wat er dag in dag uit wordt gedaan om het de edele dieren zo goed mogelijk te laten hebben.

Bron: OP1 / Horses.nl