Ava Eden van Grunsven Brabants (reserve-)kampioen

In tegenstelling tot hun moeder boeken de kinderen van Anky van Grunsven successen in het springen. Zowel Ava Eden van Grunsven als Yannick Janssen van Grunsven kwamen aan de start op de Brabantse kampioenschappen. Ava Eden sleepte daar zowel de kampioenstitel als de reserve kampioenstitel in de wacht.

In de klasse L categorie C bemachtigde Ava Eden de kampioenstitel met Pino (v. Offem Minos). Zij bleef met een voorsprong van 0,32 seconden de concurrentie de baas. In de klasse M categorie D/E werd Ava Eden tweede met Flint (v. Molenaar’s Golden King). Hier was de zege voor Suzan van Bergen met Collin (v. Condor).

Vierde, vijfde en zesde

Waarbij Ava Eden twee tickets bemachtigde voor het Nederlands kampioenschap greep haar oudere broer twee keer mis voor een ticket in de klasse Z. In de klasse Z categorie D/E werd Yannick Janssen vijfde en zesde. In de hoogste klasse was er wel een ticket voor Yannick Janssen met Kodiak van Orchid S (v. Kanshebber).

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Horses.nl