Britt Dekker: ‘Anky is mijn Messi’

In De Wereld Draait Door schoven vanavond Anky van Grunsven en Britt Dekker aan om even terug te blikken op hun gezamenlijke optreden op Jumping Amsterdam. In de inleiding vertelde Dekker dat Anky eigenlijk altijd haar idool is geweest. "Anky is eigenlijk gewoon mijn Messi", probeerde de enthousiaste amazone begrijpelijk te maken hoe bijzonder ze Anky eigenlijk vindt.

In de uitzending wordt aandacht besteed aan de clinic, die het tweetal gaf in de RAI, aan de dromen van Britt en vertelt Anky een paar leuke anekdotes over haar eigen weg naar haar Olympische medailles.

Verder komt het thema sponsoren aan de orde, wordt gesproken over Britts paard Eve, vraagt Matthijs van Nieuwkerk naar de aanschafprijs van een goed paard – Bonfire heeft 22.000 gulden gekost vertelt Anky nadat ze eerst wat om de vraag heen heeft gedraaid – en komen appuyeren en halthouden aan de orde.

Lessen

Tot slot werd aan tafel beklonken dat Britt zo nu en dan bij Anky mag komen lessen.

“Als ik veertig ben en ben dan nog geen Olympisch kampioen dan geef ik het op. Jij was toch ook veertig toen je Olympisch kampioen werd”, vervolgt Britt. “Nou”, antwoordde Anky, “ik was twintig bij mijn eerste Olympische Spelen.”

