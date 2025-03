Erp: Paard springt uit weiland en komt vast te zitten, brandweer ter plaatse

De brandweer is maandag rond 12.00 uur ter plaatste gekomen in Erp. Op de stal van Anky van Grunsven probeerde een jong paard uit het weiland te springen, maar kwam daarbij vast te zitten aan het hek. Met behulp van de brandweer kon het paard bevrijd worden.

“Maandagmorgen verliep niet helemaal vlekkeloos. Een jong paard dat in de wei stond probeerde eruit te springen, maar vergiste zich. Hij kwam vast te zitten aan het hek. Zelf kregen we hem niet los. De brandweer gebeld en die waren er supersnel. Toppers. Dierenarts is ook nog gekomen, maar gelukkig had het paard alleen wat schrammen. Die zijn schoongemaakt en nu staat hij weer lekker in zijn stal”, aldus Anky op social media.

Bron: Stadskrant Veghel/Insta