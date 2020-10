In een video blikt de FEI terug op de carrière van Olympisch kampioen Bonfire (Welt As x Praefectus xx) en zijn amazone Anky van Grunsven. In de video worden beelden getoond van de Wereldruiterspelen van 1994 in Den Haag, de vijf wereldbekerfinales die hij won, de Europese kampioenschappen van 1999 in Arnhem en uiteraard de Olympische Spelen in Sydney.