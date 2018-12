Horses.nl jaaroverzicht 2018: De mening van Anky

Neerlands dressuurkoningin Anky van Grunsven verschijnt al jaren niet in de dressuurring, maar heeft voor de bezoeker van Horses.nl nog altijd een enorme attentiewaarde. Alles wat Anky doet en vooral alles wat Anky vindt, zorgt steevast voor een piek in onze statistieken. De tweewekelijks verschijnende Telegraaf-column van de vrouw die de Nederlandse dressuursport groot maakte, was steevast een hit. Was, want Van Grunsven lijkt de pen te hebben neergelegd. Tijd voor andere ambities van de bijna 50-jarige dressuurqueen?

De laatste Anky-column in De Telegraaf dateert van 20 september 2018 en daarin doet Van Grunsven haar beklag over de stilstand van de Nederlandse dressuursport. “De periode van mindere prestaties is nu drie jaar op rij een feit. Ik zie geen veranderingen, wel hoor ik excuses. We kunnen de goede paarden al een tijdje niet vinden en we kennen een lastige periode met bondscoaches”, schreef Anky eind september na de Wereldruiterspelen in Tryon.

Suggesties

In diezelfde column doet Van Grunsven een aantal suggesties over hoe het beter kan. “Rond 2003 en 2004 kenden we een periode dat we met de nationale ploeg niet op de podia stonden van internationale wedstrijden. Dat leidde tot inzicht. Er kwam een duidelijk observatiesysteem, waarbij alleen nog de besten werden afgevaardigd naar de toernooien. En er kwam een andere bondscoach. Er moest keihard gewerkt worden, maar dat werd beloond als je het waarmaakte.”

Volgens Anky is een goede bondscoach belangrijk: “Kijk maar naar de springruiters. Met Rob Ehrens als keuzeheer is er de afgelopen dertien jaar een hele duidelijke structuur uitgezet. Natuurlijk haalt hij niet alleen maar medailles op, maar het geheel oogt stabiel. Alle ruiters weten waar zij aan toe zijn. Er moet gepresteerd worden om mee te mogen naar een titeltoernooi.”

Open sollicitatie?

Was deze laatste column van Anky een open sollicitatie op de functie die kortstondig werd bezet door Rien van der Schaft? Daarover zal de KNHS (hopelijk) binnenkort duidelijkheid verschaffen. De Nederlandse hippische sportbond had zich als doel gesteld om voor het einde van het jaar een nieuwe bondscoach dressuur te benoemen, maar voorlopig is er nog geen. Of Anky om die reden de Telegraaf-pen niet meer voert, blijft dus voorlopig nog even gissen.

Anky doet mond open

Deze laatste column van Anky staat overigens niet bovenaan onze statistieken, daar staat een bericht van de eerste dag van dit jaar. De mening van Anky werd in 2017 ook massaal aangeklikt en de samenvatting daarvan prijkt bovenaan de lijst met Anky-berichten. Ook Anky die opkwam voor de grote grazers in de Oostvaardersplassen, Anky’s voorstel om ‘een Jan Tops’ los te laten op de dressuursport, Anky over dat geldschieters haar nooit kwamen aanwaaien en Anky nog een keer over de Oostvaardersplassen scoorden enorm. Kortom: Anky = nieuws. Ook als ze een high-five geeft aan haar zoon.

