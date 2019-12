Horses.nl jaaroverzicht 2019: Anky, nog altijd goud waard

Op 5 in deze top 10 best gelezen berichten van 2019: Anky van Grunsven, Neerlands dressuurkoningin. Van Grunsven verschijnt al jaren niet in de dressuurring, maar heeft voor de bezoeker van Horses.nl nog altijd een enorme attentiewaarde. Alles wat Anky doet en vooral alles wat Anky vindt, zorgt steevast voor een piek in onze statistieken. Voor Horses.nl blijft Anky nog altijd goud waard.

Voor onze bezoekers blijft Anky in het zadel nog altijd het allerinteressants. Op social media deelde Anky in oktober een korte video van haarzelf met de talentvolle Bon Bravour (Painted Black x Chronos) en dat wilde iedereen wel zien.

Bram Krikke

Ook het bezoek van radio-DJ Bram Krikke aan Anky stond volop in de belangstelling. Vlogger Bram Krikke liet zich kritisch uit over paarden en paardensport met teksten als paarden zijn arrogante beesten en het is geen sport, het is ‘met je luie reet op paard zitten’. Anky nodigde hem uit op haar Education Center en zorgde voor verandering van mening. “Sorry voor iedereen die ik ooit heb beledigd, paardrijden is super moeilijk, respect voor alle ruiters en paarden zijn prachtige edele dieren.”

Ambassadeur

Anky mag dan al enige jaren niet meer in de wedstrijdring verschijnen, ze blijft nog altijd de hippische ambassadeur bij uitstek. Zo schoof ze afgelopen zomer ook aan bij verschillende tv- en radioprogramma’s. Dat gebeurde nadat ze samen met Isabell Werth in NRC Handelsblad had gezegd dat ze vreesde voor de toekomst van de paardensport. Op Radio 1 en in het programma Zomer met Art gaf ze haar visie op die kwestie.

Familie Van Grunsven

Maar niet alleen Anky zorgt voor veel verkeer naar Horses.nl. Dat deed ook man Sjef met een interview in De Margriet en een foto van zoon Yannick op Guardian S.

Bron: Horses.nl