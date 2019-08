Kijk terug: Anky bij Zomer met Art

Anky van Grunsven was gisteren te gast bij het programma 'Zomer met Art'. Naar aanleiding van het NRC-artikel over de vrees voor het einde van de paardensport werd de Nederlandse dressuurkoningin uitgenodigd voor de talkshow. "We moeten opletten", zegt Anky over de kritiek op de paardensport. "Het is belangrijk dat we positief blijven uitdragen hoe mooi het is om met paarden te werken."