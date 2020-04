Kijktip: Anky van Grunsven in tv-programma ‘De Kleedkamer’

In 'De Kleedkamer' blikt Sporza-journalist Ruben van Gucht met Nederlandse en Belgische olympiërs terug op de laatste zes edities van de Olympische Spelen en komen voormalig sporters aan het woord over het leven na hun carrière. Uiteraard ontbreekt multi-kampioene Anky van Grunsven niet in deze documentairereeks. Het programma werd maandagavond uitgezonden op Canvas en wordt vanavond om 19.00 uur herhaald.

Naast Anky van Grunsven ontvangst Ruben van Gucht in deze editie zwemster Inge de Bruijn, wielrenner Axel Merckx en judoka Robert van de Walle. Samen wonnen ze maar liefst twintig olympische medailles. Aan tafel kijken ze terug op de Spelen van 2004 in Athene. Daar won Anky met Salinero (Salierie x Lungau) goud in de kür op muziek.

Bron: Horses.nl