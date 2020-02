Kijktip: Anky van Grunsven geeft visie over schilderij Whistlejacket

Anky van Grunsven is vanavond om 21:30 uur te zien in Nieuwsuur. Het programma dat wordt uitgezonden op NPO 2 besteedt vanavond aandacht aan het beroemde schilderij Whistlejacket dat wordt tentoongesteld in het Mauritshuis.

Het schilderij van bijna drie bij 2,5 meter werd in de achttiende eeuw geschilderd door George Stubbs. Het immense schilderij van het renpaard Whistlejacket heeft voor de Britten een soortgelijke betekenis als de Nachtwacht voor Nederlanders. In het Mauritshuis is het schilderij voor het eerst op het Europese vaste land te zien. Naast dat Nieuwsuur met Anky van Grunsven spraken zij ook met de Britse ambassadeur.

Bron: Horses.nl/Facebook