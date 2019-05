Paardrijden met vlogger Bram Krikke en Anky van Grunsven: ‘Het is geen sport…..’

Vlogger Bram Krikke liet zich kritisch uit over paarden en paardensport met teksten als paarden zijn arrogante beesten en het is geen sport, het is 'met je luie reet op paard zitten'. Samen met vriend Jesse Hoefnagels trok hij naar Anky van Grunsven Education Center. Daar moest hij toch zijn meningen bijstellen na een ritje op een paard. "Sorry voor iedereen die ik ooit heb beledigd, paardrijden is super moeilijk, respect voor alle ruiters en paarden zijn prachtige edele dieren."