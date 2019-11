Sjef Janssen in De Margriet: ‘Ik ben een beetje stout, maar Anky is heel braaf’

In de 'Hij/Zij van'-rubriek in De Margriet verscheen deze week een interview met Sjef Janssen. De dressuurtrainer vertelde onder andere over hoe zowel hij als Anky van Grunsven in een relatie zaten toen ze elkaar voor het eerst leerden kennen en dat het best even heeft geduurd voordat ze samen iets kregen. "Ik ben een beetje stout, maar Anky is heel braaf", vertelde de 69-jarige Janssen.

Janssen en Van Grunsven waren in eerste instantie elkaars concurrenten en de dressuurtrainer begint met een terugblik op de wedstrijd waar zijn vrouw hem uit het Olympische team reed. Na afloop raakte Janssen in de bar met Anky en haar vader aan de praat. “Ik zag haar voor het eerst in een jurk, haar ogen opgemaakt en dacht: wat is ze mooi!”

Rokkenjager

Janssen vertelt verder over hoe moeilijk de familie van Anky het had met de relatie in het begin. “Ik was allesbehalve de ideale schoonzoon: achttien jaar ouder, al twee keer gescheiden en ook nog de reputatie van rokkenjager. Het heeft jaren geduurd voordat ik door hen werd geaccepteerd.”

Verder vertelt Janssen onder andere over Anky’s mentaliteit en zijn bewondering voor haar, over zijn kinderen die ook besmet zijn met het paardenvirus en over zijn hersentumor en hoe deze hem veranderd heeft.

Bron: Margriet