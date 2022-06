Talkshow Horses.tv van start met twee gouden Olympiërs

Sinds de pilotuitzending van Horses.tv, eind vorig jaar, hebben Horses.nl en ClipMyHorse.tv niet stil gezeten. Binnenkort gaan we dan echt beginnen met een regelmatig terugkerende talkshow over paardensport en fokkerij. Met vooraanstaande en spraakmakende gasten, met actiebeelden van ClipMyHorse en uitgezonden vanaf grote hippische evenementen of locaties.

Op zaterdag 18 juni kun je kijken naar de eerste uitzending van Horses.tv. Die dag is Horses.tv op locatie bij Outdoor Gelderland en spreekt Dirk Willem met twee gasten over ‘plezier met je paard, ook in de topsport!’

Anky van Grunsven en Jeroen Dubbeldam over het welzijn van toppaarden

‘Lol met je knol’ lijkt voorbehouden aan recreatieruiters. Maar is dat wel waar? Hebben ruiters in de topsport niet net zo goed een sterke band met hun paarden?

De eerste gasten die bij presentator Dirk Willem Rosie aanschuiven behoren wereldwijd tot de grootsten van hun sport. De Olympische kampioenen Anky van Grunsven en Jeroen Dubbeldam spreken over de intense band met hun toppaarden, een band die tot in lengte van jaren voort kan duren. Zo genoten Prisco en Bonfire in Erp nog zeer lang van hun pensioen en moest Jeroen Dubbeldam onlangs afscheid nemen van zijn 33-jarige held De Sjiem, het paard waar hij zijn stal naar vernoemde.

Bekijk de uitzending aanstaande zaterdag 18 juni op Horses.tv.