Terugblik: FEI op bezoek bij Anky van Grunsven

In 2015 nam de FEI een kijkje achter de schermen bij dressuurkoningin Anky van Grunsven. Na drie gouden Olympische medailles switchte ze naar de reining en schopte het in 2015 zelfs tot het Europees kampioenschap, waar ze individueel brons won. In het interview vertelt de amazone over waarom ze een uitstapje maakte naar een andere discipline en wat er allemaal bij kwam kijken.

“Na mijn gouden medaille op de Olympische Spelen in 2008 – dat was mijn derde gouden medaille – dacht ik: ‘Ik denk dat ik nu wel goed in dressuur ben en nu heb iets nodig waar ik niet goed in ben’. Daarna kreeg ik van mijn familie en vrienden een prachtig westernzadel en toen zeiden ze: ‘Je hebt het erover, dus nu heb je het zadel.”

Verschillen dressuur en reining

“Het is een heel andere adrenaline dan bij de dressuur, dat is gecontroleerd en ziet er heel mooi uit, maar het is wat klassieker. In de reining voel ik me een cowgirl. Het gaat om snelheid, iedereen juicht je toe en ik vind de kleren fantastisch. Ik hou van de glitter er shine. En de snelheid vind ik ook te gek.”

