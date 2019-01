Van Grunsven: ‘Soms denk ik zal ik een oefenwedstrijd rijden?’

Anky van Grunsven was vanmorgen in de Amsterdamse RAI aanwezig met haar dochter Ava Eden, die tweede werd in het paard/pony-relais springen. De voormalige Olympisch kampioene nam zelf nog plaats voor de camera van Jumping Amsterdam en gaf een interview. "Ik voel mijzelf vooral een ambassadeur voor de dressuursport. Ik mis het wedstrijd rijden helemaal niet.", besluit de amazone stellig, maar daarna volgen al snel de mitsen en de maren.

“Ik rijd momenteel een aantal paarden die echt heel leuk zijn. Die heb ik tot nu toe door leerlingen laten uitbrengen op wedstrijden. Maar ja, soms denk ik: ‘Zal ik zelf een keer een oefenwedstrijd rijden?’ Dat heb ik al wel in mijn hoofd, maar misschien wordt het dat helemaal wel niet. Misschien denk ik dadelijk weer wel. Ik weet het zelf ook helemaal niet. Ik heb wel besloten dat het me eigenlijk helemaal niet uitmaakt. Ik wil gewoon trainen en dan kijk ik wel of ik wel of niet ooit nog wedstrijden ga rijden. Dan is het voor mij ook prima zo.



Bron: Horses.nl/Jumping Amsterdam