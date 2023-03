Anna Buffini zet met FRH Davinia la Douce een stap richting WB finale in Omaha

Nadat bekend werd dat Adrienne Lyle haar Salvino door een blessure de kwalificatie richting de wereldbekerfinale in Omaha moest afbreken, vloog Anna Buffini haar paard FRH Davinia la Douce direct over naar Wellington. Aan de westkust had Buffini al punten verzameld, maar is nog niet zeker van een startplaats voor de finale. Gisteravond zette de Amerikaanse in Wellington de eerste stap in haar missie door de Grand Prix unaniem te winnen. Bij kunstlicht wordt vannacht de kür verreden waar de punten tellen.

Anna Buffini reed een degelijke Grand Prix-proef met haar zestienjarige Hannoveraanse merrie Davinia la Douce (v. Don Frederico). De jury beoordeeld de test met 72.50% en zette de Amerikaanse unaniem op de eerste plaats. Haar naaste concurrent voor een startplaats in Omaha is Sarah Tubman en de KWPN’er First Apple. Tubman die derde staat in het klassement, had een moeizame Grand Prix. Flinke storingen in de laatste piaffe-passage voor de galop brachten het eindpercentage op 66.413% en achtste plaats. Tubman moet dus in de kür aan de bak om Buffini in het klassement voor te blijven, het verschil is maar drie punten.

Debuut Bohemian

Canada’s Chris von Martels en zijn Olympiade-paard Eclips (v. Apache) werden tweede met 70.174%. Op de derde plaats volgde Dong Seon Kim die nu wel met Bohemian (v. Bordeaux) in de ring verscheen, het terugtrekken van twee weken geleden. Hun officiële debuut leverde 68.435% op. Voor de piaffes en passage kreeg de Koreaan al een aantal 8-ten, maar bijvoorbeeld in de serie om de twee galopsprongen slopen fouten en waren er nog wel wat afstemmingsprobleempjes.

3* GP

In de 3* Grand Prix won Morgan Barbançon met de Zizi Top-zoon Habana Libre A. De combinatie scoorde 71.630%. Codi Harrison werd tweede op Katholt’s Bossco (v. Hors Don Schufro). Ook zij bleef nog boven de 70%, namelijk 70.413%.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Horses.nl