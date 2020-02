Anna Kasprzaks Fuhur weer topfit

Anna Kasprzak maakte 18 februari haar internationale Grand Prix-debuut in het Noorse Lillestrøm met Fuhur. Na afloop van de Grand Prix, die het paar won, raakte de Fürstenreich-zoon echter geblesseerd met het rollen in de box en de Deense amazone kon niet meer in de kür van start. Gisteren maakte Kasprzak op Instagram bekend dat Fuhur weer fit is en in Herning weer aan de start komt.

Anna Kasprzak heeft de elfjarige Fuhur sinds december onder het zadel. Hiervoor werd de zoon van Fürstenreich getraind door de Russische Elena Sidneva, die met hem deelnam aan de WEG in 2018 en de Europese kampioenschappen in 2019. Kasprzak debuteerde internationaal in Lillestrøm en won direct de Grand Prix.

Daarna sloeg het noodlot toe. De ruin rolde in de stal op de wedstrijd en kwam met zijn klem te zitten tussen de latten. Hij verloor zijn ijzer en liep een grote schaafwond op. Hierdoor moest Kasprzak de ruin afmelden voor de kür op muziek.

Maar gisteren schreef Anna Kasprzak op Instagram: “Fuhur is topfit. We hebben een Ultraschall gemaakt, geröntgend en hem vandaag laten draven. Het zag er super uit! Nu moeten de schaafwonden nog verder helen en maandag hervatten we de training. De volgende wedstrijd zal het CDI3* in Herning zijn.”

Bron Instagram Anna Kasprzak