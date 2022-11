Anna Marek wint in Ocala Grand Prix en PSG met KWPN’ers

Anna Marek is het CDI3* in Ocala goed begonnen. De 33-jarige Amerikaanse won de Grand Prix voor de kür met de door Anton Geesink gefokte Fire Fly (v. Briar Junior). Ze schreef met de Florencio-zoon Duvel de Prix St.Georges op haar naam. In de Grand Prix werd Sarah Tubman tweede op First Apple (v. Vivaldi).

Met een percentage van 70.152 won Anna Marek de Grand Prix met de twaalfjarige Fire Fly. Hoewel Marek opmerkte dat Fire Fly “soms een beetje spooky kan zijn”, was ze blij met de ontspanning die hij toonde in de test van donderdag, die geen fouten bevatte. “Er waren een paar dingen die we beter kunnen doen,” vertelde Marek. “Tijdens de hele proef ontspande hij zich, en hij gaf me een heel goed gevoel.”

Sarah Tubman scoorde met de Vivaldi-zoon First Apple 69.783% en werd tweede.

Florencio-zoon Duvel op kop in PSG

Marek won ook de 3* Prix St. George met de veertienjarige Duvel met 72.108%. Voordat het paard naar Amerika vertrok werd de zoon van Florencio gereden door Nicole de Leeuw. Anna Marek na afloop: “Ik was erg blij met Duvel. Hij liep een vrij nette proef. We hadden één klein foutje in de wissels om de vier. Duvel verraste mij een beetje, omdat hij normaal zo solide is. Ik denk dat hij struikelde of zoiets. De rest van de proef voelde geweldig.”

De tweede plaats ging naar Nora Batchelder op Fashion Week (v. Fürst Romancier) met een score van 67.843%.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Persbericht/Horses.nl