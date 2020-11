Anna Merveldt’s Olympiade-paard Coryolano overleden

De Ierse dressuuramazone Anna Merveldt moest vorige week afscheid nemen van haar Olympiade-paard Coryolano (v. Coriolan). Merveldt nam met de Duits gefokte ruin drie keer deel aan de Europese kampioenschappen en kwam voor haar land uit op de Olympische Spelen in Londen. Coryolano moest worden ingeslapen en werd 24 jaar oud.

De in Beieren gefokte Coryolano begon zijn internationale dressuurcarrière onder Anna Merveldt in 2007. In hetzelfde jaar reed Merveldt met de zoon van Coriolan hun eerste eerste EK in La Mandria. Daarna volgden de Europese kampioenschappen in Windsor en Rotterdam.

In stromende regen

Hoogtepunt voor Anna Merveldt was de deelname aan de Olympische Spelen in Londen met Coryolano. In de stromende regen moest Merveldt haar Grand Prix rijden en kwam tot een score van 69,772%. Op een haar na miste het paar de Special.

Door de goede prestaties met haar paard werd Anna Merveldt drie keer uitgeroepen tot Dressuurruiter van het Jaar in Ierland.

