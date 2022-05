Annabella Pidgley: ‘Pumpkin is perfect!’

Afgelopen weekend won Annabella Pidgley in Hickstead haar U25 debuut op Charlotte Dujardins Olympische brons-winnaar Gio (v. Apache) met topscores. Het paar scoorde in de Inter II 77,304% en in de U25 GP 76,838%. "Het was geweldig om Pumpkin te rijden; Charlotte en ik zeiden dat hij perfect is!" vertelde Annabella aan Horse & Hound.

“Ik heb echt een tandje bij moeten zetten, maar het is zo fijn om elke keer verbetering te zien. Dit was mijn eerste under-25 grand prix en ik was een beetje nerveus; het is moeilijker dan inter II, maar hij heeft echt voor me gezorgd en voelde geweldig aan.”

Veel geleerd van Pumpkin

Annabella Pidgley vertelt aan H&H dat ze enorm veel heeft geleerd van het rijden van Gio, waar haar andere paarden van mee profiteren. “Het gevoel van verzameling van het rijden van piaffe-passage helpt je echt om de verzamelde draf in de juniorenproeven te krijgen, en het meer verzamelde werk dat je doet op een grand prix paard zorgt er bijna voor dat die proeven makkelijk aanvoelen,” zegt ze. “Je wordt niet afgeschrikt door één vliegende wissel als je er 15 hebt gedaan!”

Dujardin: ‘Annabella is een geweldige leerlinge’

Trainer Charlotte Dujardin, die Gio naar brons reed op de Olympische Spelen in Tokio, voegde eraan toe dat Annabella een “geweldige leerlinge” is. “Het is fantastisch om haar les te geven, te coachen en mee te nemen naar wedstrijden,” zei ze. “We doen thuis al het moeilijke werk; werken aan de basis en dan de puntjes op de i zetten, een cijfer van een zeven of acht naar een acht of negen brengen, dat maakt het verschil.”

En Dujardin vervolgt: “Het is zo’n plezier om naar Annabella en Pumpkin te kijken. Vorig jaar was haar eerste jaar in de ‘advanced medium’ en ze is pas 17; nu is ze zo dicht bij grand prix met een paard waar ze nog steeds mee moet leren omgaan.”

‘Espe is echt ongelooflijk’

Annabella werd in Hickstead ook eerste en tweede in de teamtest van de junioren, respectievelijk op Espe (v. Escolar) en Sultan Des Paluds FRH (v. Soliman). En in de individuele test was de volgorde andersom. “Espe is echt ongelooflijk; ze doet haar uiterste best en vandaag deed ze dat echt,” zei ze. “Het was het beste gevoel dat ik in een proef met haar heb gehad. Sultan maakte een paar foutjes; het was zijn eerste buitenwedstrijd en hij houdt ervan om te pronken, maar het fijn dat hij zich fris en happy voelt.”

Twee jaar geleden kwam Espe bij de familie Pidgley op stal en onder Annabella debuteerde met de merrie dit voorjaar in de internationale piste bij de junioren. Met Sultan, die onder Kirsten Brouwer het zilver pakte op het WK jonge dressuurpaarden, won Annabella vorig jaar twee zilveren medailles op het EK voor junioren.

Uitslagen.

Bron Horse & Hound