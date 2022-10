Annabelle Pidgley en Gio winnen nationaal Grand Prix debuut

"Ik ben zo ongelooflijk trots op hen beiden", schreef Charlotte Dujardin op haar Facebookpagina nadat Annabelle Pidgley met Gio (v. Apache) hun debuut in de Grand Prix had gewonnen. De zeventienjarige amazone reed woensdag met de KWPN'er op de nationale wedstrijd in Cirencester 73.37% bij elkaar.

In februari kwam Charlotte Dujardins Olympiade-paard Gio op stal bij Annabelle Pidgley. Niet veel later debuteerde de jonge Britse in de Inter II en de eerste overwinning was meteen een feit. Ook de zes starts die volgden werden allemaal gewonnen. Hoogtepunt was het winnen van het Britse kampioenschap in de Inter II met bijna 80%.

In hun eerste officiële Grand Prix scoorde Annabelle Pidgley en Pumpkin 73.37% en won opnieuw. Pidgley op Insta: “Gisteren was een heel bijzondere dag voor Pumpkin en mij omdat we onze eerste Grand Prix samen hebben gereden. Ik ben zo dankbaar dat ik dit nieuwe niveau mag leren samen met de beste danspartner Pumpkin. Als klap op de vuurpijl wonnen we met 73% en ik had niet om meer kunnen vragen. Hij is zo’n superster en hij is de beste leraar. Ik ben zo trots op hem en hoe onze samenwerking elke dag groeit.”

Bron Facebook/Instagram