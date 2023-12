Anne en Gertjan van Olst geëerd met British Equestrian Medals of Honour

Op de London Horse Show zijn Anne en Gertjan van Olst gisteren in het zonnetje gezet. Ze werden onderscheiden met de 'British Equestrian Medals of Honour' voor hun geweldige bijdrage aan het succes van het Britse dressuurteam in de afgelopen jaren. Ook hun stalamazone Charlotte Fry kreeg een onderscheiding, de British Dressage International Champions of Great Britain Trophy.

Anne en Gertjan van Olst hebben hun onderscheiding te danken aan de vracht aan medailles die amazone Lottie Fry met hun paarden heeft gewonnen. De gouden medailles van de hengst Glamourdale op het WK zijn het meest in het oog springend. Maar ook de bijdrage van Everdale onder Fry aan het team brons op de Spelen en team zilver op het EK in Hagen behoren hier toe.

Charlotte Fry kreeg haar onderscheiding voor de indrukwekkende resultaten op het FEI Europees kampioenschap dressuur deze zomer. In Riesenbeck won ze met Glamourdale team goud, werd ze derde in de Grand Prix, won zilver in de kür op muziek en behaalde ze de vierde plek in de Special.

Bron Horses.nl/Facebook