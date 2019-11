Anne en Lotte Meulendijks’ MDH Ohio is niet meer

Vanochtend is het voormalige toppaard van Anne en Lotte Meulendijks MDH Ohio (v.Indoctro x Akteur), voorheen ook gereden door Kirsten Beckers, overleden. Dit maakte Anne Meulendijks vanmiddag bekend op haar instagram en zei onder andere: "Hij heeft tot zijn laatste minuut in de wei genoten van zijn pensioen waar hij tot zijn einde is gekomen." De Indoctro-zoon gefokt door Stoeterij Broere werd 23 jaar oud.

De zusjes Meulendijks waren zeer succesvol met de zwartbruine ruin op Junioren en Young Riders niveau en boekten meerdere topklasseringen. Voordat de de gezusters erop reden, was Ohio het toppaard van Kirsten Beckers die hem naar Grand Prix-niveau bracht. Op Instagram meldde Anne Meulendijks dat MDH Ohio een natuurlijke dood gestorven is in de wei en ze nog afscheid hebben kunnen nemen.

Bron: Instagram/Horses.nl