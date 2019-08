Anne Meulendijks en Doron Kuipers blikken vooruit (video)

Bij Studio Sport was vanavond een korte reportage te zien met daarin EK-debutanten Anne Meulendijks en Doron Kuipers. Meulendijks vertelde dat ze ontzettend blij is met de kans om met haar idolen in één team te rijden en dat er vroeger wel tegen haar gezegd werd dat Grand Prix met Avanti misschien wel altid een droom zou blijven.