Anne Meulendijks krijgt startplek in Patrik Kittel’s prestigieuze SAAB Top-10

Anne Meulendijks heeft een persoonlijke uitnodiging gekregen om in de SAAB Top-10 aan de start te verschijnen. De Nederlandse amazone zal de plek van Daniel Bachmann Andersen innemen die met Blue Hors Don Olymbrio te maken heeft met een ruiterwissel.

Blue Hors Don Olymbrio zal over worden genomen door Agnete Kirk Thinggaard zoals vanochtend bekend werd. Hierdoor komt er een plek vrij in de SAAB Top-10. Dit is een wedstrijd georganiseerd door Patrik Kittel waarin de beste 10 ruiters van de wereld tegen elkaar strijden op 5* niveau om een zeer goedgevulde prijzenpot.

De Duitse amazones Isabell Werth, Dorothee Schneider, Helen Langehanenberg en Jessica von Bredow-Werndl zullen aan de start komen evenals Cathrine Dufour, Patrik Kittel, Therese Nilshagen en Antonia Ramel voor Zweden. Nederland komt met twee ruiters aan start, naast Meulendijks en MDH Avanti N.O.P. komt ook Emmelie Scholtens met Desperado N.O.P. in actie.

Bron: Koen Gomes/Horses.nl