Anne Troensegaard wint 3* kür Le Mans, Zweistra beste Nederlandse

De Deense Anne Troensegaard heeft met de Trakehner Kipling TSF (v. Hofrat) de kür op muziek In Le Mans gewonnen. Het duo, pas voor de tweede keer actief in de internationale Grand Prix, kwam uit op een fraaie 76,25%. Tweede werd de Duitse Semmieke Rothenberger met KWPN-merrie Flanell (v. Apache), die in Le Mans de overstap maakte naar de senioren Grand Prix. Zij scoorden 76,18%.

Derde werd de Belgische Larissa Pauluis met haar hengst Flambeau (v. Ampere). Het duo kreeg 75,00% gemiddeld van de juryleden, die het niet altijd onderling eens waren over de ranking.

Zweistra en Visser

Beste Nederlandse combinatie waren Thamar Zweistra en de negenjarige Hexagon’s Ich Weiss (v. Rubiquil), die met 72,96% op de zesde plaats terechtkwamen. Tommie Visser werd achtste met Genesis Begijnhoeve (v. Jazz), zij reden naar 72,225%.

Van der Putten en Van Baalen niet in de top

Marieke van der Putten, die gisteren in de Grand Prix nog tweede werd met dik 73%, kwam in de kür (een geleende kür van Emmelie Scholtens) uit op 72,095% (68,875-73,8%) met Tørveslettens Titanium RS2 (v. Totilas). De Olympische en EK-combinatie Marlies van Baalen en Go Legend bleef hangen onder de 72% met 71,67% (69-72,8%). Respectievelijk een 9e en 10e plaats.

Uitslag

