Annemarieke Nobel en Lotte Krijnsen winnen opnieuw in Doha

Op de tweede dag in Doha stonden voor para-dressuurruiters de individuele proeven, of wel de Grand Prix B testen, op het programma. In Grade I en Grade III waren Annemarieke Nobel met Doo Schufro en Lotte Krijnsen op Rosenstolz N.O.P. (v. Rotspon) opnieuw de winnaressen. Demi Haerkens was met een vierde plaats de beste Nederlandse in Grade IV. De vierde plaats van Esther van Rijswijk was het beste Nederlandse resultaat in Grade V.

In Grade I reed Annemarieke Nobel een sterke proef met Doo Schufro. Ze werd beloond met 74.514%. Verschillende 8-ten prijkten op het protocol, waaronder twee 8-ten voor algemene indruk die ook nog dubbel tellen. Ook Lotte Krijnsen verbeterde zich ten opzichte van gisteren. Met Rosenstolz N.O.P. kwam de amazone nu op de winnende score van 72.222% uit. De drafversterkingen en het wijken kwamen goed uit de verf. Het halsstrekken leverde naast twee 8-ten ook nog een 8,5 op. Anni Meijer scoorde met haar tienjarige Lusitano Istmo de Lyw 65% en werd tweede in Grade III.

Grade IV

In Grade IV was de Amerikaanse Kate Shoemaker met Quiana weer overtuigend de best. Ze scoorde 77.793%. Demi Haerkens kon de goede prestatie van gisteren met EHL Daula II N.O.P. (v. Gribaldi) niet herhalen (tweede met 72,083%), ze werd nu vierde met 69.099%. Demi Uijtewaal volgde met Winando RFS met 68.288% op de vijfde plaats. Melissa Janssen en haar Royal Rubinstein (v. Rubin Royal OLD) werden zesde met 68.198%.

Grade V

In Grade V had Britney de Jong haar Fleetwood RR (v. Zizi Top) teruggetrokken na haar onfortuinlijke eliminatie van gisteren. Esther van Rijswijk was met Kirow de enige Nederlander in de proef die door Ulricke Dekeyzer met Cleverboy van D’Abelendreef werd gewonnen. Van Rijswijk werd vierde met 62.851%. In Grade II waren er geen Nederlandse deelnemers.

